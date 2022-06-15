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Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki ilçelerinde cankurtaranlar göreve başladı

AA - Mehmet Karakaş - Güncel
Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki ilçelerinde cankurtaranlar göreve başladı

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde cankurtaran ekipleri iş başı yaptı.

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde cankurtaran ekipleri iş başı yaptı.

Karadeniz'e kıyısı bulunan 3 ilçede vatandaşlar, denize girmeye başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, AA muhabirine, 61 personelle 10.00-19.00 saatleri arasında 46 kulede 4 jet ski ve sürat botuyla vatandaşlara hizmet verileceğini söyledi.

Karaca, 15 Eylül'e kadar görev yapacak cankurtaranların, karada ve denizde "sıfır kayıp" hedefiyle vatandaşların can güvenliği için sahillerde nöbet tutacağını kaydetti.

Cankurtaranların yoğun bir eğitim sürecinden geçtiğini aktaran Karaca, personelin profesyonelce ve hızlı bir şekilde olaylara müdahale etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Denize gireceklerin cankurtaranların yönlendirmelerine uymasını isteyen Karaca, çeken akıntıya (rip) karşı dikkatli olunması gerektiğini de anımsattı.

Cankurtaran timinden Selim Öksüz de eğitimleri tamamlayarak göreve hazır hale geldiklerini anlattı.

Alpaslan Köseoğlu da zorlu bir görevi yerine getirdiklerini ifade ederek, olaysız bir sezon geçirmeyi arzu ettiklerini ifade etti.

AA / Mehmet Karakaş - Güncel

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