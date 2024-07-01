Sakarya'nın Hendek ilçesinde, çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Akpınar Mahallesi'ndeki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) ekipleri sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Akyazı itfaiyesi de çalışmalara destek verdi.

Ekiplerin 3 saat süren müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 60 dönüm çalılık alan yandı.

Hendek Belediyesine ait iş makinelerinin de kullanıldığı alanda soğutma çalışması yapılıyor.