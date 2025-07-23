Sakarya'nın Geyve İlçesinde Yeni Orman Yangını

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Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, Doğançay Mahallesi'nde yeniden yangın çıktığı bildirildi. İtfaiye ve söndürme helikopterleri olay yerine sevk edildi.

BİR BAŞKA NOKTADA DAHA YANGIN ÇIKTI

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, öğle saatlerinde bu kez ilçenin Doğançay Mahallesi Nuriosmaniye köyü mevkisinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekipler, yangının büyümesini engellemek için hem karadan hem havadan yoğun mücadele yürütüyor. Görgü tanıkları, alevlerin bir anda yükseldiğini ve dumanın kısa sürede gökyüzünü kapladığını belirtti.

HABER: Ahmet ERDEM- Levent KIZILASLAN/GEYVE(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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