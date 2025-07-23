Sakarya'nın Geyve İlçesinde Orman Yangını Çıktı

Sakarya'nın Geyve İlçesinde Orman Yangını Çıktı
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Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. Bölgeye sevk edilen ekipler, dik arazide alevlerle mücadelesine devam ediyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Karaçam ile Nuruosmaniye mahalleleri arasında bulunan Balaban mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dik ve eğimli arazide alevlerle mücadelenin zor olması nedeniyle bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması, havadan ve karadan devam ediyor.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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