Sakarya'nın Akyazı İlçesinde Orman Yangını

Sakarya'nın Akyazı İlçesinde Orman Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına müdahale ediyor.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahaleye başladı.

Akyazı ilçesi Salihiye Mahallesi yakınlarında, saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Morgda inanılmaz hata! 'Annemiz' dediler, başka cenazeyi alıp gömdüler

Morgdan çıkarıp gömdükleri kadın bakın kim çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un dev hastanesinin profesörü suç örgütü lideri çıktı

İstanbul'un dev hastanesinde skandal! Profesör suç örgütü lideri çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.