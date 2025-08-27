Sakarya'nın Akyazı İlçesinde Orman Yangını

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahaleye başladı.

Akyazı ilçesi Salihiye Mahallesi yakınlarında, saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.