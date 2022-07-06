Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılan Muhammed'in cesedi bulundu - Haberler

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Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılan Muhammed'in cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı - İsa Çiçek - Güncel
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Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılan Muhammed'in cesedi bulundu

SAKARYA Nehri'ne dün giren ve akıntıya kapılan Suriye uyruklu Muhammed Almhımıd'ın (10), bu sabah dalgıçlar tarafından cansız bedenine ulaşıldı.

SAKARYA Nehri'ne dün giren ve akıntıya kapılan Suriye uyruklu Muhammed Almhımıd'ın (10), bu sabah dalgıçlar tarafından cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün akşam Adapazarı ilçesinde, Sakarya Nehri'nin geçtiği Adapazarı Güneşler mevkisinde meydana geldi. Suriyeli Muhammed Almhımıd, iddiaya göre, arkadaşlarıyla serinlemek için nehre girdi. Akıntıya kapılan Muhammed, gözden kayboldu. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gece yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Bu sabah AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları, bölgeye yakın yerde yaptıkları aramada, çocuğun cansız bedenine ulaştı. Muhammed'in cesedi, sudan çıkarılıp, otopsi merkezine götürüldü. Çalışmaları nehir kenarında izleyen Muhammed'in babası Ahmad Almhımıd ve yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.


Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Güneşler Sakarya Suriye AFAD Güncel Haberler

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