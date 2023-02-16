Sakarya merkezli uyuşturucu operasyonlarında 20 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Sakarya'nın 4 ilçesi ile İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 20'si tutuklandı. Sakarya'nın 4 ilçesi ile İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 20'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik, Adapazarı, Serdivan, Akyazı ve Karasu ilçeleri ile İstanbul'da operasyon düzenledi. Operasyonlarda 22 zanlı gözaltına alınırken, aramalarda 9 kilogram sentetik kannabionid, 27 gram esrar, 10 adet ekstazi, 3 gram kokain, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 30 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü İstanbul Sakarya Güncel Haberler

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