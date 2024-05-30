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Sakarya merkezli şirketler ve Tunus'taki birçok sektörden firmaların katılımı ile iş forumu düzenlendi

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Sakarya'dan 30 firmanın yer aldığı iş forumuna Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Türkiye'nin Tunus Ticaret Ataşesi M.Emre Semiz, THY Tunus Müdürü Gürel Tümer, Binzert Ticaret Odası Başkanı Fevzi bin İssa, Sakarya'dan gelen iş insanlarının temsilcisi Hasan Demir ile Tunus ve Sakarya'dan firma temsilcileri katıldı. Forumda, Tunus ile Türkiye arasında işbirliğini arttırmak ve firmalar arasında köprüler kurmak amaçlandı.

Sakarya merkezli şirketler ve Tunus'taki birçok sektörden firmaların katılımı ile başkent Tunus'ta bir iş forumu düzenlendi.

Sakarya'dan 30 firmanın yer aldığı iş forumuna Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Türkiye'nin Tunus Ticaret Ataşesi M.Emre Semiz, THY Tunus Müdürü Gürel Tümer, Binzert Ticaret Odası Başkanı Fevzi bin İssa, Sakarya'dan gelen iş insanlarının temsilcisi Hasan Demir ile Tunus ve Sakarya'dan firma temsilcileri katıldı.

Forum açılışında konuşan Binzert Ticaret Odası Başkanı Bin İssa, "Tunus ile Türkiye arasında işbirliğini arttırmayı hedefliyoruz. Bu tür iş forumlarıyla firmaların birbirlerini tanımalarını ve firmalar arasında köprüler kurulmasını ümit ediyoruz. Tunus, Afrika kıtasına açılan önemli bir ülke, çevre ülkelerle de ilişkimiz çok güçlü, Tunus'ta iş yapan firmaların bu ülkelere girişlerini de desteklemeye hazırız. Birlikten güç doğar, fiili ortaklıklarla sanayi ve ticaret alanında işbirliği ile iş hacmimizi arttırabiliriz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkeler arasında ilişkilerin geliştirilmesinde en güçlü argümanların kültür ve sanatsal faaliyetlerin yanı sıra sanayi ve ticaret olduğunu vurguladı.

Demircan, şunları kaydetti:

"Bu süreçte tüccarları, sanayicileri ve kültür insanlarını bir araya getirme konusunda özel gayret sarf ediyoruz. Bu çerçevede Türkiye'den geçtiğimiz günlerde iki grubumuz gelmişti. Şimdi de Sakarya'dan gelen iş insanlarımıza ev sahipliği yapıyoruz. Sakarya'dan gelen firma yetkilileri hem Tunus'u görmeye hem de buradaki iş olanaklarını yakından tespit etmeye geldiler."

Büyükelçi Demircan, Tunus ile Türkiye arasında iş hacmini arttırmayı hedefleyen faaliyetlerin kapsamında gelecek günlerde Tunuslu 100 iş insanının Türkiye'yi ziyaret edeceğini aktardı.

Sakarya'dan gelen iş insanlarının temsilcisi Demir, Sakarya'da kültür ve sanat faaliyetlerinin yanı sıra ticari ilişkilerin geliştirilmesi için de çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğine ve Ticaret Müşavirliğine iş forumunun düzenlenmesine verdikleri destek için çok minnettar olduklarını vurgulayan Demir, "Türkiye ile Tunus arasında ticari işlerin gelişmesine vesile olmak amaçlı iş kollarında ticaret yapan yaklaşık 30 iş adamı arkadaşımızla beraber bu iş forumuna katıldık. Tunus'taki iş fırsatlarını göreceğiz ve bunları Türk firmaları olarak değerlendireceğiz. İki ülke arasındaki bağlar, ticaret bağıyla daha güçlenecektir. İkili ilişkilerin gelişmesi ve uzun soluklu olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

?Tunus Ticaret Ataşesi Semiz de Tunus ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında Türk firmalarına olan desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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