Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Haberler

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Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

AA - Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Sakarya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

SAKARYA (AA) - Sakarya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün güncel yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Sakarya, Amasya, Bursa ve Edirne'de yapılan eş zamanlı operasyonda 8'i kadın 10 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Sakarya, Güncel, Haberler

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