Sakarya Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 20 Tutuklama

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Sakarya merkezli 13 ilde bungalov işletme hesapları üzerinden dolandırıcılık iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda 50 zanlıdan 20'si tutuklandı. Toplamda 263 milyon lira mağduriyet yaşandığı belirlendi.

Sakarya merkezli 13 ilde, bungalov işletme hesaplarına ait bilgileri kullanarak açtıkları sayfalar üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 50 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Sakarya, Pamukova ve Geyve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 50 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, bazıları ifadelerinin ardından bazıları da adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay

Sakarya, Pamukova ve Geyve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında çalışma yürütülmüştü. Sakarya, Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Samsun, Osmaniye, Kahramanmaraş, Şırnak, Bitlis, Konya, Ankara ve Malatya'da düzenlenen operasyonda 50 zanlı yakalanmıştı.

Sapanca ilçesinde bulunan bungalov işletme hesaplarına ait bilgileri kullanarak sahte bungalov sayfaları açmak suretiyle kişilerin toplam 263 milyon lira mağdur edildiği belirlenmiş, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen GSM hat ve ATM kartları, tarihi eser olduğu değerlendirilen 12 sikke, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirilmişti.

Öte yandan, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan, zanlılara ait 15 milyon değerinde 10 binek araca, 1 milyon 100 lira değerinde ziynet eşyasına el konulmuştu.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
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