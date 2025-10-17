Sakarya Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 13 Tutuklama

Sakarya merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, internette "sahte borsa uygulaması" üzerinden yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 17 şüpheli, Sakarya, Yalova, Kırıkkale, Adana, Mersin, Düzce, İstanbul, Kayseri ve Niğde'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.