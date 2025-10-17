Haberler

Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonu: 17 şüpheli gözaltında

Sakarya'da internet üzerinden sahte borsa uygulamasıyla dolandırıcılık yapan 17 şüpheli operasyonla yakalandı. 13'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

SAKARYA merkezli 9 ilde, internetten sahte borsa uygulamasıyla yüksek kazanç vaadinde bulunup dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 17 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, internet ortamında faaliyet gösteren sahte borsa uygulaması üzerinden yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Sakarya merkezli Yalova, Kırıkkale, Adana, Mersin, Düzce, İstanbul, Kayseri ve Niğde olmak üzere toplam 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
