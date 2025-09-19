Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te Gaziler Günü kutlandı

Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Sakarya'da Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde yapılan törende, Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneğince çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencisi Hatice Nazlı Küçükkivan şiir okudu.

Tören, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde Demokrasi Meydanı'ndan Uzun Çarşı girişine kadar düzenlenen yürüyüşle sona erdi.

Yürüyüşe, Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Albay Ramazan Sedat Baş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Burak Erken, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Karabük

Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, Valilikteki Atatürk Anıtı'nda sona erdi.

Buradaki törende Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Garnizon Komutanı Albay Murat Gürcan, Karabük Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Ustaoğlu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı tarafından anıta çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Karabük Belediyesi bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiir okuduğu törende Çorbacı, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Törene, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Albulkadir Kazan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, kurum müdürleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kocaeli

Kocaeli'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen program çerçevesinde, Valilik tarafından düzenlenen yürüyüş için Merkez Bankası İzmit Şubesi önünde toplanan katılımcılar, Cumhuriyet Bulvarı üzerinden İzmit Kent Meydanı'na yürüdü.

Burada Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesince Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali İlhami Aktaş, gazetecilere, gün boyunca gazi ve şehit aileleriyle birlikte olacaklarını dile getirerek, tüm şehit ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Baro Başkanı Kadir Caner Karakadılar, şehit ve gazi dernekleri yetkilileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.