2023-2024 adli yılı açılışı törenin de konuşan Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başkanı Nuri Koçer, "Yaşanabilir bir toplumun imarı ancak adaletle mümkündür. Bizler adaleti sağlamaya çalışırken, hukuk devleti ilkesi gereği, evdeki deliller ve olgular ışığında suça uygun gelen ve kanunda belirtilen hükümler çerçevesinde görevlerimizi yapmak zorundayız" dedi.

Sakarya BAM'ın toplantı salonunda gerçekleştirilen açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan açıklamanın ardından konuşma yapan Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, Adalet kavramının insanlığın varoluşundan günümüze kadar gelen kadim bir değer olduğunu aktardı. Koçer, "Nitekim her dinde ve her kültürde mutlaka adalete ve dürüstlüğe atıf yapılır. İnsanlar bu erdemlere sahip olmalarıyla övülür. Günümüzde de bundan farklı değildir. Adaleti uygulayıcıları olarak bizlerin de toplumda rolü çok önemlidir. Zira omuzlarımızda sadece kendimizin ve ailemizin değil toplumun tüm fertlerinin yükünü taşımaktayız. Canı yanan bir ferdin ilk koşacağı sığınaktır adalet. İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Nitekim Peygamber efendimiz hadisi şeriflerinde bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır buyuruyor. Ancak günümüzde yargı organlarının müdahale alanına giren ve hukuki bilgiler dahilinde değerlendirilmesi gereken pek çok olay sosyal medya üzerinden konuya vakıf olmayan pek çok kişi tarafından yanlış ve eksik bilgilerle değerlendirilmektedir. Bunun sonucunda da hukuk ve adalete olan güvenlik zedelenmektedir. Bu durumda bizlere düşen, hukukun güvenilirliğini ve öngörülebilirliğini zedelemeden, hukuk etiğine ve ahlaka uygun şekilde görevimizi icra etmektir" dedi.

Öte yandan, açılış törenine, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Sakarya BAM Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Sakarya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya, Sakarya Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, kaymakamlar, hakim, savcı ve avukatlar katıldı. - SAKARYA