Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta kar etkisini sürdürüyor.

Kocaeli'de kar, bazı ilçe merkezleri ve yüksek kesimlerde yer yer devam ediyor.

Trafik polisleri, yağış nedeniyle Anadolu Otoyolu ve kara yolları ile ana arterlerde tedbirlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için yoğun küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte dün akşam başlayan kuvvetli kar yağışının devam ettiğini belirterek, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş olup Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi 24 saat çalışma esasına göre koordinasyon görevini yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Sakarya

Sakarya'da kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerde etkili oluyor.

Yüksek kesimlerdeki mahallelerde kar etkisini daha fazla hissettirirken, bazı ilçelerde köy yollarının kapanmaması için ekiplerin mücadelesi sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, önemli geçiş güzergahları olan Kuzey Marmara Otoyolu, Anadolu Otoyolu, D-100 ile D-650 kara yollarında tuzlama ve küreme çalışması yapıyor.

Öte yandan, olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için de besleme çalışması gerçekleştiriliyor.

Bartın

Bartın'da 2 gündür etkili olan kar nedeniyle yaya ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 110, kent merkezinde ise 30 santimetreye ulaştı.

Belli güzergahlarda çalışan belediye halk otobüsleri ise zincir takmalarına rağmen yolda kaldı.

Öte yandan, trafik ekipleri, Karabük ve Zonguldak istikametine kamyon ile tır geçişlerine izin vermiyor. Karayolları ekipleri ana arterlerde aralıksız yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde Bartın Belediyesi Acil Hizmet Merkezi koordinesinde kaldırımlarda kar kürüme çalışması yapılıyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı, günlük yaşamı ve ulaşımı etkiliyor.

Trafik ekipleri, sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Zonguldak Belediyesi ile Karayolları ekipleri de cadde ve sokaklar ile kenti İstanbul ve Ankara'ya bağlayan güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Çocuklar ise karın keyfini kar topu oynayarak çıkarıyor.