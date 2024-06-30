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Sakarya Karasu'da yapılan trafik denetimlerinde 8 araç trafikten men edildi

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde 8 araç trafikten men edildi, 52 sürücüye idari para cezası uygulandı. Denetimlerde bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi, yoklama kaçağı 2 kişiye tutanak tanzim edildi. Ayrıca, 7 motosiklet ve bir araç trafikten men edilirken, kurallara uymayan 52 sürücüye toplamda 120 bin 385 lira idari para cezası uygulandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde 8 araç trafikten men edildi, 52 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce tatil bölgesi Karasu'da dün 21 ekip ve 60 personelle düzenlenen trafik denetimlerinde 177 araç ve 481 kişi sorgulandı.

Denetimlerde bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi, yoklama kaçağı 2 kişiye tutanak tanzim edildi.

Ayrıca, 7 motosiklet ve bir araç trafikten men edilirken, kurallara uymayan 52 sürücüye toplamda 120 bin 385 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Sakarya trafik Karasu Spor Güncel Haberler

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