Sakarya Karasu'da ev yangını: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Yalı Mahallesi 274. Sokak'ta 3 katlı apartmanın zemin katında bulunan dairenin mutfak kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören ev sakinleri dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye, polis, sağlık ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Karasu ve Kocaali itfaiyesinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Dumandan etkilenen ev sahibi ise ambulansla kontrol amaçlı Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.