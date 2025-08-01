Sakarya Jandarma, Motosiklet Sürücülerini Bilgilendirdi

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Sakarya Jandarma Komutanlığı, motosiklet sürücülerinin güvenliğini artırmak amacıyla bilgilendirme mektupları dağıttı ve çeşitli noktalarına afişler astı.

Sakarya Jandarma Komutanlığı, motosiklet sürücülerini bilgilendirmek amacıyla mektup dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğini artırmak ve motosiklet kaynaklı kazaların önüne geçmek amacıyla kahvehane, motosiklet bayisi ve marketlere bilgilendirme afişleri astı.

Vatandaşlara ve motosiklet sürücülerine ayrıca trafik jandarma personeli tarafından kask kullanımı ve hız limitlerinin önemi, trafikte saygı ve dikkate vurgu yapan bilgilendirme mektupları verildi.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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