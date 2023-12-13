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Sakarya İli Arıcılık Paneli Yarın Düzenlenecek

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Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenecek olan 14. Sakarya Arıcılık Paneli, arıcılığın güncel sorunlarını ele alacak ve üyelerin ek gelir için arı ürünleri üretimine yönlendirilmesini sağlayacak.

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliğince yarın 14. Sakarya Arıcılık Paneli düzenlenecek.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle bir restoranda gerçekleştirilecek panelde, arıcılığın güncel sorunları uzman kişiler tarafından ele alınacak.

Ayrıca, gıda hijyeni ve güvenliğinin yanı sıra polen, propolis ve arı sütüne dikkat çekilerek üyelerin ek gelir için arı ürünleri üretimine yönlendirilmesi sağlanacak.

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, AA muhabirine, salgın süreci nedeniyle uzun süredir yapamadıkları panel ve eğitimlerin ilkini yarın gerçekleştireceklerini söyledi.

Gelecek yıl için çok önemli projeleri arıcılara duyuracaklarını aktaran Ör, değerli hocaların katılımıyla gerçekleşecek panelde güncel sorunların ele alınacağını dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya Tarım Güvenlik Ekonomi Güncel Haberler

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