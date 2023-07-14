Sakarya İlçe Belediye Başkanları ve HAK-İŞ Sakarya İl Başkanı 15 Temmuz'u Anlattı

Sakarya ilçe belediye başkanları ve HAK-İŞ Sakarya İl Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajlarda, 15 Temmuz darbe girişiminin Türk milletinin cesareti ve kararlılığı sayesinde boşa çıkarıldığı vurgulandı.

Sakarya ilçe belediye başkanları ve HAK-İŞ Sakarya İl Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, mesajında, 15 Temmuz 2016'da ülkeye, millete ve demokrasiye karşı haince darbe girişiminin yaşandığını, devlet kurumları içine yuvalanan hain kitle tarafından sözde darbe girişimi ile devlet çökertilmek istendiğini, 15 Temmuz'un Türk milletinin canıyla, kanıyla yazdığı destan olduğunu belirtti.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu da Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik değerleri ve milli birliği hedef alan hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını ancak milletimizin cesareti, kararlılığı ve vatan sevgisi sayesinde bu hain girişim boşa çıkarıldığını kaydetti.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, hain darbe girişiminin ülkenin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden birisi olduğuna değinerek, o karanlık gecede kahraman milletin, milli mücadele ruhunu aynı kararlılıkla yansıtarak işgalcilerin üstesinden gelmeyi başardığını anlattı.

HAK-İŞ Sakarya İl Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir, Türkiye'yi işgal ve hain darbe girişimi olan 15 Temmuz'da, Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve bundan sonra darbe yapmak isteyenler için bir kırılma noktası olduğunu vurguladı.