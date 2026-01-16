Haberler

Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Erbağ, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Erbağ, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve oy verdi. Oylamada, 'Gazze: Açlık', 'Portre', 'Haber', 'Spor', 'Doğal Yaşam ve Çevre' ile 'Günlük Hayat' kategorileri yer aldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Erbağ, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erbağ, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Erbağ, " Gazze : Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin " Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını tercih eden Erbağ, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" karesini oyladı.

Erbağ, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" fotoğrafından yana oyunu kullanırken, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" karesini tercih etti.

Karelerin birbirinden güzel olduğunu belirten Erbağ, AA foto muhabirleri ve muhabirlerini tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
