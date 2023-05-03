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Sakarya için sağanak uyarısı

Sakarya için sağanak uyarısı

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Sakarya Valiliği, yarın kentte etkili olması beklenen gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Sakarya Valiliği, yarın kentte etkili olması beklenen gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, ilimizde yarın beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel

Sakarya Valiliği su baskını Güncel Haberler

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