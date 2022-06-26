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Sakarya için sağanak uyarısı

AA - Uğur Subaşı - Güncel
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Sakarya için sağanak uyarısı

Sakarya'da yarın öğlen saatlerinden itibaren sağanağın etkili olması bekleniyor.

Sakarya'da yarın öğlen saatlerinden itibaren sağanağın etkili olması bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Marmara'nın doğusunda beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin uyarıda bulunuldu.

Kentte, yarın öğlen saatlerinden itibaren kuvvetli yağışların beklendiği belirtilen açıklamada, "Şehrimizde yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Büyükşehir ekiplerimiz teyakkuz halinde, vatandaşlarımızın oluşabilecek mağduriyetlerini önlemek için göreve hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

AA / Uğur Subaşı - Güncel

su baskını Marmara Sakarya Güncel Haberler

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