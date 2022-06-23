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Sakarya için sağanak uyarısı

AA - İbrahim Yozoğlu - Güncel
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Sakarya için sağanak uyarısı

Sakarya'da yarın sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Sakarya'da yarın sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın erken saatlerden itibaren Sakarya il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Sakarya ili genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Sakarya Güncel Haberler

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