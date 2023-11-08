Sakarya heyetinden Bakan Uraloğlu'na ziyaret

Sakarya heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz öncülüğündeki Sakarya heyetiyle yatırım programına alınan "SAÜ-Çarşı Tramvay Hattı" projesi için Bakan Uraloğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Sakarya'nın önemli bir ihtiyacına cevap verildiği için minnet duygularını ifade ettiği ziyarette Yüce'ye, Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci, Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan Atabek, Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık ile AK Parti İl Başkanı Yunus Tever eşlik etti.

Sakarya için güzel haberi Bakan Uraloğlu'nun verdiğini belirten Yüce, "Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşımızın talebine cevap vermek için hazırladığımız raylı sistem projemizin kampüs-çarşı etabı yatırım programına alındı. Memleketimizin hasretle beklediği proje üzerinde sayın genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz ve il başkanımız da büyük destek gösterdi. Teveccüh gösteren ve hayırlı işe vesile olan sayın bakanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu projeyle Sakarya ulaşımda yepyeni bir sayfa açacak ve standartlarını üst seviyeye taşıyacak." ifadesini kullandı.