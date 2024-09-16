Hendek'te Fabrika Patlamasında Hayatını Kaybeden İşçi Mesut Şimay Son Yolculuğuna Uğurlandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrikada gerçekleşen patlamada hayatını kaybeden işçi Mesut Şimay, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve dostları, Şimay'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük bir üzüntü yaşarken, olayın detayları ve fabrika güvenliği ile ilgili soruşturmalar devam ediyor.
SAKARYA Hendek'te fabrikadaki patlamada hayatını kaybeden işçi Mesut Şimay, son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel