Birçok ilde uygulanan şap karantinası Marmara Bölgesi'ne de sıçradı. Çıkan haberlerin ardından ise Sakarya vatandaşları konu ile ilgili merak edilenleri Sakarya hayvan pazarları kapatıldı mı? Sakarya hayvan pazarları açık mı, kapalı mı? soruları ile araştırdı.

Sakarya hayvan pazarları kapatıldı mı? Sakarya hayvan pazarları açık mı, kapalı mı? merak edilenler arasında yer alıyor. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir işletmede şap hastalığı bulgusuna rastlanmasının ardından vatandaşlar Sakarya hayvan pazarları kapatıldı mı? Sakarya hayvan pazarları açık mı, kapalı mı? sorularına yanıt aradı.

SAKARYA HAYVAN PAZARLARI KAPATILDI MI?

Birçok ilde uygulanan şap karantinası Marmara Bölgesi'ne de sıçradı. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şap hastalığının tespiti üzerine mezbahalar ve hayvan pazarları kapatıldı.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Akyazı'da bir işletmede şap hastalığı bulgusuna rastlanması üzerine ekipler alarma geçti. İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri alınan numuneleri laboratuvara gönderdi. Neticeler çıkana kadar ise ilçeye hayvan giriş ve çıkışları kapatılırken, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsasının geçici süreliğine kapatıldığını açıkladı.

GEÇİCİ SÜRELİĞİNE KAPATILDI

Soykan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İlçemizde bulunan bir yerel işletmede şap hastalığı bulgusuna rastlanmıştır. Bu sebeple hayvanlardan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderilmiştir. Tedbir gayesiyle belediyemiz bünyesinde bulunan Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası neticeler gelene kadar geçici bir süreliğine kapatılmıştır" ifadelerine yer verdi.