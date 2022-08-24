Sakarya haberleri: Sakarya Voleybol'da toplu imza töreni düzenlendi

Voleybol Kadınlar 1. Ligi A Grubu ekiplerinden Sakarya Voleybol, yeni sezon öncesi imza töreni ve basın toplantısı düzenledi.

Serdivan ilçesinde bir otelde Sakarya Voleybol oyuncuları, takımı yönetimi ve teknik ekibin basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda konuşan Kulüp Başkanı Ömer Bektaş, 2022-2023 sezonu için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Sakarya'da voleybolu 3 yıldır büyük bir özveriyle bir noktaya getirdiklerini ifade eden Bektaş, "Bu sene el ele verip bu başarıyı taçlandırmak istiyoruz. Destek sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz bir şekilde bu işe gönlümüzü verdik. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. Hak ettiğimiz başarıyı elde ederiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sakarya Voleybol takımı yeni transferleri, mevcut oyuncular, teknik ekip ve yönetim kurulu arasında imza töreni düzenlendi.