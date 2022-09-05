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Sakarya haberleri: Sakarya ve Karabük'teki okullarda uyum eğitimi başladı

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Sakarya haberleri: Sakarya ve Karabük'teki okullarda uyum eğitimi başladı

Sakarya haberine göre Sakarya ve Karabük'teki anaokulu ile ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Sakarya ve Karabük'teki anaokulu ile ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi programı kapsamında çocuklar sabah saatlerinde velileriyle okula geldi. Öğrenciler ile veliler, daha sonra okul binalarına alındı.

Öğretmenleri tarafından süslenen sınıflara giren minik öğrenciler, okula başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Öğrencilere yakalıkları öğretmenleri tarafından takılırken, sınıfta kurulan platformda, ilk gün fotoğrafı çektirildi.

Karabük

Karabük'te ilk gün 3 bin 157 okul öncesi, 2 bin 746 birinci sınıf öğrencisi eğitime başladı.

Velileriyle Demir İlkokuluna gelen öğrenciler, okulun toplantı salonuna alındı. Burada öğrenci ve velilere, okul müdürü ile öğretmenleri tarafından bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra okula giren öğrenci ve velilere, lokum ikram edildi.

Düzce ve Bolu'da ise uyum eğitimi programı kapsamında ilk gün velilere yönelik bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel

milli eğitim bakanlığı Sakarya Karabük Güncel Haberler

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