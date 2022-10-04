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Sakarya haberleri: Sakarya'da köy yoluna inen ayı yavruları cep telefonuyla görüntülendi

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Sakarya haberleri: Sakarya'da köy yoluna inen ayı yavruları cep telefonuyla görüntülendi

Sakarya haberler: Sakarya'nın Pamukova ilçesinde köy yolunda bir sürücünün karşısına çıkan 2 ayı yavrusu, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde köy yolunda bir sürücünün karşısına çıkan 2 ayı yavrusu, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Hüseyinli köyü yolunda aracıyla ilerleyen bir sürücü, 2 yavru ayıyla karşılaşınca bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Seyir halindeki aracın önünde bir süre koşturan ayılar, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Güncel

Pamukova Sakarya Güncel Haberler

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