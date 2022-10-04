Sakarya haberleri: Sakarya'da köy yoluna inen ayı yavruları cep telefonuyla görüntülendi
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Sakarya haberler: Sakarya'nın Pamukova ilçesinde köy yolunda bir sürücünün karşısına çıkan 2 ayı yavrusu, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde köy yolunda bir sürücünün karşısına çıkan 2 ayı yavrusu, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Hüseyinli köyü yolunda aracıyla ilerleyen bir sürücü, 2 yavru ayıyla karşılaşınca bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.
Seyir halindeki aracın önünde bir süre koşturan ayılar, daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Güncel