Sakarya haberleri! Sakarya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı Güncel Haberler Sakarya gündem haberi... Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hakkında 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hakkında 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. İl Jandarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında "kasten öldürme" ve diğer suçlardan 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan A.M. (62) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, cezaevine gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Murat Arapoğlu Jandarma Hisarcık Sapanca Sakarya Güncel Haberler

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