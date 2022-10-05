Sakarya haberleri! Sakarya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
Güncel Haberler
Sakarya gündem haberi... Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hakkında 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hakkında 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
İl Jandarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda hakkında "kasten öldürme" ve diğer suçlardan 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan A.M. (62) gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Murat Arapoğlu - Güncel