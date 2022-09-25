Sakarya haberleri... Sakarya'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Sakarya gündem haberi... Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Rüstempaşa Mahallesi Armut Sokak'ta Ümit Kör (31), aralarında husumet olduğu öne sürülen M.Y'nin (40) evine giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, Kör'ü evden aldığı bıçakla ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kör, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Murat Arapoğlu Sapanca Sakarya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sakarya haberleri... Sakarya'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.