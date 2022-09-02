Sakarya haberleri | Sakarya'da 2 tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı Güncel Haberler Sakarya haberi: Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 2 tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 2 tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. D-650 kara yolundan Adapazarı yönüne giden Yasin Karadağ idaresindeki 26 UE 359 plakalı gıda maddesi yüklü tır, Teşvikiye Mahallesi'nde aynı istikametteki Abdurrahim Güneş'in kullandığı 11 AAF 978 plakalı kum yüklü tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Güneş, ambulansla Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolun solundaki bariyerlere saplanan tırda sıkışan sürücü Karadağ ise kaza kırım ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla yaralı kurtarıldı. Karadağ, kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle Bilecik-Sakarya kara yolunda trafik akışı bir süre her iki yönde kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Güncel Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş Pamukova Sakarya Karadağ Güneş Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sakarya haberleri | Sakarya'da 2 tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.