Sakarya haberleri: Ferizli OSB'de inşaat halindeki fabrikanın yapı malzemeleri yandı Güncel Haberler Sakarya haberlerine göre Sakarya'daki Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) inşaat halindeki fabrikanın yapı malzemelerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sakarya'daki Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) inşaat halindeki fabrikanın yapı malzemelerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ferizli OSB'de inşaat halindeki fabrikanın açık alanında duran yapı malzemeleri henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yapı malzemeleri kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Erol Ulu İtfaiye Sakarya OSB Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sakarya haberleri: Ferizli OSB'de inşaat halindeki fabrikanın yapı malzemeleri yandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.