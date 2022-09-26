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Sakarya haberleri: Ferizli OSB'de inşaat halindeki fabrikanın yapı malzemeleri yandı

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Sakarya haberleri: Ferizli OSB'de inşaat halindeki fabrikanın yapı malzemeleri yandı

Sakarya haberlerine göre Sakarya'daki Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) inşaat halindeki fabrikanın yapı malzemelerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'daki Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) inşaat halindeki fabrikanın yapı malzemelerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ferizli OSB'de inşaat halindeki fabrikanın açık alanında duran yapı malzemeleri henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Yoğun dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yapı malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel

İtfaiye Sakarya OSB Güncel Haberler

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