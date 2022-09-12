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Sakarya haberleri! Ferizli'de yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı

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Sakarya haberleri! Ferizli'de yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı

Sakarya gündem haberi: Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen programda, Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koyuldu.

Programa, Kaymakam Hasan Balcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel

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