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Sakarya haberleri... Akyazı'daki uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilogram esrar yakalandı

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Sakarya haberleri... Akyazı'daki uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilogram esrar yakalandı

Sakarya gündem haberi: Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2,5 kilogram esrar ve silahların ele geçirildiği operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2,5 kilogram esrar ve silahların ele geçirildiği operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Çatalköprü Mahallesi'nde oturan İ.S'nin esrar elde etmek için yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşan İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Narkotik köpekleriyle ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2,5 kilogram kubar esrar, 200 gram toz esrar, 100 kök Hint keneviri, 115 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Sakarya Kenevir Akyazı Güncel Haberler

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