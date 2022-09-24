Sakarya haberleri | Açılışı yapılacak Kaynarca Tüneli dron ile görüntülendi
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Sakarya habere göre Kaynarca-Karasu-Kocaali Yolu (Havadan çekim) SAKARYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karasu Tüneli ve 5 köprünün de içinde yer aldığı Kaynarca-Karasu-Kocaali Yolu'nun 49 kilometre uzunluğundaki bölümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil...
Kaynarca-Karasu- Kocaali Yolu (Havadan çekim) SAKARYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karasu Tüneli ve 5 köprünün de içinde yer aldığı Kaynarca-Karasu-Kocaali Yolu'nun 49 kilometre uzunluğundaki bölümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımlarıyla açılıyor.
Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel