Sakarya haberleri | Açılışı yapılacak Kaynarca Tüneli dron ile görüntülendi Güncel Haberler Sakarya habere göre Kaynarca-Karasu-Kocaali Yolu (Havadan çekim) SAKARYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karasu Tüneli ve 5 köprünün de içinde yer aldığı Kaynarca-Karasu-Kocaali Yolu'nun 49 kilometre uzunluğundaki bölümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil... Kaynarca-Karasu- Kocaali Yolu (Havadan çekim) SAKARYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karasu Tüneli ve 5 köprünün de içinde yer aldığı Kaynarca-Karasu-Kocaali Yolu'nun 49 kilometre uzunluğundaki bölümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımlarıyla açılıyor. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu Recep Tayyip Erdoğan Adil Karaismailoğlu Kocaali Güncel Haberler

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