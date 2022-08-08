Sakarya haberi! Söğütlü'de Türk devletlerinin bayrakları yeni yapılan parka asıldı
Sakarya haberi: Söğütlü Belediyesince ilçe merkezine yapılan Bayraklı Park'a Türk devletlerinin bayrakları asıldı.
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Söğütlü Belediyesince ilçe merkezine yapılan Bayraklı Park'a Türk devletlerinin bayrakları asıldı.
Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, AA muhabirine, çevre düzenlemesiyle ailelerin de oturabileceği yeşil park oluşturduklarını, direklere de Türk devletlerinin bayraklarını astıklarını söyledi.
Parkta tüm Türk devletlerinin bayraklarının olduğunu aktaran Özten, "Türk devletlerimizin kuruluş tarihleri de bayraklarda bulunmaktadır." dedi.