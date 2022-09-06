Sakarya haberi: Sakarya'da yağış
Güncel Haberler
Sakarya haberler: Sakarya'da yağış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'da sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor.
Sakarya'da yağış
SAKARYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'da sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Günlerdir şehirde hakim olan bunaltıcı sıcaklık yerini yağmura bıraktı. Hava sıcaklığı 21 derece olarak ölçülürken yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya - Güncel