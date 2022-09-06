Sakarya haberi: Sakarya'da yağış Güncel Haberler Sakarya haberler: Sakarya'da yağış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'da sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Sakarya'da yağış SAKARYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'da sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Günlerdir şehirde hakim olan bunaltıcı sıcaklık yerini yağmura bıraktı. Hava sıcaklığı 21 derece olarak ölçülürken yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sakarya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sakarya haberi: Sakarya'da yağış - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.