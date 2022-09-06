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Sakarya haberi: Sakarya'da yağış

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Sakarya haberler: Sakarya'da yağış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'da sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor.

Sakarya'da yağış

SAKARYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'da sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Günlerdir şehirde hakim olan bunaltıcı sıcaklık yerini yağmura bıraktı. Hava sıcaklığı 21 derece olarak ölçülürken yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sakarya Güncel Haberler

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