Sakarya haberi: Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Gelen Sakarya haberine göre Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet ve Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önleme çalışmaları kapsamında ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüpheliler İ.D, Ö.Ö, İ.Ş. ve S.K'nin aramalarında 11,55 gram sentetik kannobinoid ve 2,71 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel