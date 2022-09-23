Sakarya haberi: Sakarya'da trafik kazasında ölen genç kadın defnedildi Güncel Haberler Sakarya bölgesinden gelen habere göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Zümrüt Bayram Gül'ün (24) cenazesi toprağa verildi. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Zümrüt Bayram Gül'ün (24) cenazesi toprağa verildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Gül'ün cenazesi, Serdivan ilçesindeki evinde helallik alınmasının ardından Yazlık Orta Mahalle Camisi'ne getirildi. Burada Gül'ün yakınları, taziyeleri kabul etti. Gül'ün cenazesi, cuma vakti kılınan namazın ardından Yazlık Mezarlığı'na defnedildi. Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda iki otomobilin çarpışmış, sağlık ekipleri Gül'ün hayatını kaybettiğini belirlemişti. Yaralılar S.Y, B.Ö. ve M.B. ise hastaneye kaldırılmıştı. Gül'ün, geçen yıl temmuz ayında evlendiği ve 3 gün sonra doğum gününün olduğu öğrenilmişti. Güncel Kaynak: AA / Ömer Faruk Cebeci Serdivan Sakarya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sakarya haberi: Sakarya'da trafik kazasında ölen genç kadın defnedildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.