Haber : Sakarya haberi! Sakarya'da taşıyıcı sistemi tahrip edilen bina mühürlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya haberi! Sakarya'da taşıyıcı sistemi tahrip edilen bina mühürlendi

 - Güncelleme:
Sakarya haberi! Sakarya'da taşıyıcı sistemi tahrip edilen bina mühürlendi

Edinilen Sakarya haberine göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde izinsiz tadilat sırasında taşıyıcı kolon sistemine zarar verilen 3 katlı bina kapatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde izinsiz tadilat sırasında taşıyıcı kolon sistemine zarar verilen 3 katlı bina kapatıldı.

Adapazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Tığcılar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan binada izinsiz tadilat yapıldığını belirledi.

Zemin kattaki bir dükkanda gerçekleştirilen tadilatı durduran ekipler, taşıyıcı sistemde tahribat tespit edilmesi üzerine iş yerlerinin bulunduğu binayı mühürledi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tadilat çalışmasında zemin kat 6B ve 6C aksındaki YP2 güçlendirme perdesinde tahribat yapıldığı ve yapının tümüyle statik olarak etkilendiği tespit edilmiştir. Yapı Kontrol Müdürlüğümüzce tutanak tutularak yapı mühürlenmiş, gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapıda bulunan tüm vatandaşlara, taşıyıcı sistemde yapılan tahribatla ilgili güncel Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre performans analizi çalışmaları sonuçlanana kadar yapının kullanılmaması gerektiği bildirilmiştir."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Atatürk Bulvarı Sakarya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title