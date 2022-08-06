Sakarya haberi: Sakarya'da boğulma tehlikesi geçiren 19 yaşındaki genç kız hastaneye kaldırıldı Sakarya haberleri: Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 19 yaşındaki genç kız, tedavi altına alındı. Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 19 yaşındaki genç kız, tedavi altına alındı. Yayla Mahallesi mevkisinde iki arkadaşıyla denize giren Nahide G, kıyıdan uzaklaştıktan bir süre sonra suda kayboldu. Durumun fark edilmesi üzerine cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan Nahide G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şırnak'ın Cizre ilçesinden arkadaşlarıyla mevsimlik tarım işçisi olarak ilçeye geldiği öğrenilen Nahide G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Güncel AA / Davut Genç Sakarya Güncel Haberler

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