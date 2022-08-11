Haber : Sakarya haberi! Kocaeli ve Sakarya'yı bağlayan geçici yol ve köprü kalıplarını sel suları götürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya haberi! Kocaeli ve Sakarya'yı bağlayan geçici yol ve köprü kalıplarını sel suları götürdü

 - Güncelleme:

Sakarya gelişmesine göre - Kocaeli ve Sakarya'yı bağlayan geçici yol ve köprü kalıplarını sel suları götürdü Kocaeli'yi Sakarya'ya bağlayan grup yol üzerinde yapılan geçici yol ve köprü kalıplarını sel suları götürdü.

- Kocaeli ve Sakarya'yı bağlayan geçici yol ve köprü kalıplarını sel suları götürdü

KOCAELİ - Kocaeli'yi Sakarya'ya bağlayan grup yol üzerinde yapılan geçici yol ve köprü kalıplarını sel suları götürdü.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. İzmit'in Yenice Mahallesi'nde bulunan ve Kocaeli'yi Sakarya'ya bağlayan grup yolda yağmurdan dolayı çökme meydana geldi. Ortaya çıkan manzara amatör kameraya yansıdı. Köprü çalışması yapılan grup yol üzerinde, geçici olarak yapılan yolu ve köprü kalıplarını sel suları götürdü. Adrese intikal eden ekipler, bölgede çalışma başlattı. Yenice Muhtarı İlhan Gülser, yolun bir süreliğine kapalı kalacağını, tüm ekiplerle beraber çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - Güncel

Güncel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title