Sakarya haberi... Karasu'da firari hükümlü çalıntı motosikletle kaçmaya çalışırken yakalandı Sakarya haber: Sakarya'nın Karasu ilçesinde, çalıntı motosikletle kaçmaya çalışan firari hükümlü yakalandı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde, çalıntı motosikletle kaçmaya çalışan firari hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş'nin İhsaniye-Denizköy mahalleleri mevkisinde olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen kolluk kuvvetlerinden kaçmaya çalışan zanlı, Karasu-Kaynarca yolu üzerinde yakalandı. Çalıntı motosiklet kullandığı belirlenen şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.Ş. cezaevine gönderildi. Güncel AA / Osman Nevtan Angün Jandarma Hisarcık Sakarya Karasu Güncel Haberler

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