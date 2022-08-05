Sakarya haberi... Karasu'da firari hükümlü çalıntı motosikletle kaçmaya çalışırken yakalandı
Sakarya haber: Sakarya'nın Karasu ilçesinde, çalıntı motosikletle kaçmaya çalışan firari hükümlü yakalandı.
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde, çalıntı motosikletle kaçmaya çalışan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş'nin İhsaniye-Denizköy mahalleleri mevkisinde olduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen kolluk kuvvetlerinden kaçmaya çalışan zanlı, Karasu-Kaynarca yolu üzerinde yakalandı.
Çalıntı motosiklet kullandığı belirlenen şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.Ş. cezaevine gönderildi.
AA / Osman Nevtan Angün - Güncel