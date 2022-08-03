Sakarya haberi: Ferizli Kaymakamı Balcı'dan fındık bahçesinde çalışan mevsimlik işçilere ziyaret - Haberler

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Sakarya haberi: Ferizli Kaymakamı Balcı'dan fındık bahçesinde çalışan mevsimlik işçilere ziyaret

Sakarya haberi: Ferizli Kaymakamı Balcı'dan fındık bahçesinde çalışan mevsimlik işçilere ziyaret

Gelen Sakarya haberlerine göre Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, fındık bahçesinde çalışan mevsimlik işçilerle bir araya geldi.

Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, fındık bahçesinde çalışan mevsimlik işçilerle bir araya geldi.

Bakırlı Mahallesi'ni ziyaret eden Balcı, muhtar Ali Rıza Durmuş ile fındık bahçeleri ve işçilerin barındığı yerlerde incelemelerde bulundu.

Bahçede çalışan mevsimlik işçilerle sohbet eden Balcı, AA muhabirine, işçilerin doğu illerinden gelmeye başladığını belirterek, "Kardeşlerimizin taleplerini aldık. Barınma yerlerindeki fiziki eksikliklerin giderilmesi ve mahalle muhtarlarımızın işçilerimize yardımcı olması için talimat verdik. Kaymakamlık olarak imkanlarımız dahilinde yardımlarımıza devam edeceğiz." dedi.

AA / Erol Ulu - Güncel

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