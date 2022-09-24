Sakarya haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'ya geldi
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Gelen Sakarya haberlerine göre Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopterin inişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklara oyuncak vermesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşların hediye vermesi SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep...
Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopterin inişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklara oyuncak vermesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşların hediye vermesi SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'ya geldi.
Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel