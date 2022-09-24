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Sakarya haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'ya geldi

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Gelen Sakarya haberlerine göre Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopterin inişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklara oyuncak vermesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşların hediye vermesi SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep...

Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopterin inişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklara oyuncak vermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşların hediye vermesi SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'ya geldi.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Sakarya Güncel Haberler

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