Sakarya haberi | Başkan Yüce, Akyazı'da Acelle Yaylası Şenlikleri'ne katıldı - Haberler

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Sakarya haberi | Başkan Yüce, Akyazı'da Acelle Yaylası Şenlikleri'ne katıldı

Sakarya haberi | Başkan Yüce, Akyazı'da Acelle Yaylası Şenlikleri'ne katıldı

Sakarya haberleri... Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı ilçesinde düzenlenen Acelle Yaylası Şenlikleri'ne katıldı.

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı ilçesinde düzenlenen Acelle Yaylası Şenlikleri'ne katıldı.

Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen şenlikte katılımcılarla görüşen Yüce, yöresel oyunlara da eşlik etti.

Yüce, sosyalliğin, birliğin ve beraberliğin simgesi olan her türlü etkinliği destekleyeceklerini belirterek, "Konser, tiyatro oyunları, film gösterimi ve çocuk etkinlikleriyle harika bir ağustos bizi bekliyor. Ayrıca, dünya kupasına ev sahipliği yapacağız ve bisiklet konusunda Bisiklet Vadisi, Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) ve Demokrasi Meydanı'nda ilgi çekici programlarımız olacak. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Uğur Subaşı - Güncel

Ekrem Yüce Sakarya Akyazı Güncel Haberler

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