Sakarya haberi: AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan İl Emniyet Müdürü Doğuş'a ziyaret
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Gelen Sakarya haberine göre Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, görevine başlayan İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'u ziyaret etti.
Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, görevine başlayan İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'u ziyaret etti.
Doğuş'a yeni görev yerinde başarılar dileyen Velioğlu, kurumun çalışmalarını anlattı ve AA'nın "2021 Yıllık" kitabını takdim etti.
Emniyet Müdürü Doğuş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, AA'ya çalışmalarında başarı diledi.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel