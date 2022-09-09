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Sakarya haberi: AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan İl Emniyet Müdürü Doğuş'a ziyaret

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Sakarya haberi: AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan İl Emniyet Müdürü Doğuş'a ziyaret

Gelen Sakarya haberine göre Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, görevine başlayan İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'u ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, görevine başlayan İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'u ziyaret etti.

Doğuş'a yeni görev yerinde başarılar dileyen Velioğlu, kurumun çalışmalarını anlattı ve AA'nın "2021 Yıllık" kitabını takdim etti.

Emniyet Müdürü Doğuş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, AA'ya çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Yücel Velioğlu Anadolu Ajansı Selçuk Doğuş Sakarya Güncel Haberler

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