Sakarya haber | Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı Sakarya habere göre Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek yasaklandı. Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı SAKARYA - Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek yasaklandı. Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı ve kırmızı bayrak asıldı. Kararın ardından cankurtaranlar, vatandaşlara denize girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Denize girmek için sahillere gelen bazı vatandaşlar ise kumsalda vakit geçirdi. Güncel İhlas Haber Ajansı / Esra Angün Kocaali Sakarya Güncel Haberler

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